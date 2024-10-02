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Предпринимательская уверенность в РФ в сентябре немного снизилась в обработке и повысилась в добыче

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,5 процентного пункта и составил плюс 6,2%, говорится в сообщении Росстата.

Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле - 6,7%, в июне - 7,0%, в мае - 5,1%, в апреле - 3,9%, в марте - 5,9%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В сентябре 2023 года индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял 2,1%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в сентябре 2024 года понизился на 0,1 п.п., составив 6,8%. Ранее в августе показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 6,9%, в июле - 6,9%, в июне - 7,0% (максимальное значение показателя), в мае - 6,6%, в апреле - 6,8%, в марте - 6,0%, в феврале - 5,2%, в январе - 5,3%. В сентябре 2023 года индекс уверенности в обработке равнялся 4,4%.

На положительную динамику индекса в добыче повлиял рост доли респондентов, позитивно оценивающих текущий спрос на продукцию и перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с минус 5,8% до минус 4,4% и с 22,2% до 22,7% соответственно.

В обрабатывающих производствах незначительное колебание индекса обусловлено снижением позитивных оценок текущего спроса на продукцию (на 0,8 п.п. - до минус 12,9%) и ростом числа респондентов, заявивших о накоплении запасов готовой продукции (на 0,9 п.п., до 0,3%), которые были нивелированы увеличением доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (на 1,4 п.п., до 33,6%).

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем и в обрабатывающем секторах экономики сохранился на уровне августа 2024 года - 58% и 60% соответственно.

Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 17,6%), так и в обрабатывающих производствах (минус 14,5%).

В добывающем секторе экономики второй месяц продолжается рост позитивных оценок изменения прибыли - на 1,1 п.п., до 2,7%. В обрабатывающих производствах отмечается противоположная ситуация: снижение позитивных оценок на 2,5 п.п., до минус 1,4%.

В сентябре 2024 года Росстат провел традиционное обследование деловой активности 4,4 тыс. организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".

С апреля прошлого года ведомство рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

Росстат
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