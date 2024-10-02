Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в августе вырос лишь на 1,7% на фоне падения в АПК почти на 15%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2024 года вырос на 1,7% в годовом выражении после увеличения на 4,1% в июле, на 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

Рост в базовых отраслях в августе стал минимальным с марта 2023 года (тогда рост равнялся 0,4%). Столь существенное замедление объясняется значительным падением в сельском хозяйстве – почти на 15% в августе.

За январь-август 2024 года выпуск по базовым отраслям увеличился на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в РФ в августе 2024 года увеличилось на 2,7% в годовом выражении после роста на 3,3% в июле (за январь-август - рост на 4,5%).

Грузоперевозки повысились в августе 2024 года на 1,4% в годовом сравнении после роста на 1,6% в июле (за восемь месяцев - рост на 0,5%).

Оборот розничной торговли в августе в годовом выражении увеличился на 5,1% после роста на 6,2% в июле (за январь-август - рост на 8,0%). Оптовая торговля в августе выросла на 0,8% после повышения на 6,3% в июле (за восемь месяцев - рост на 8,7%).

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции в августе 2024 года упал на 14,7% (в августе уборочные работы в ряде регионов затянулись из-за погодных условий) после роста на 5,2% в июле (за восемь месяцев - снижение на 3,2%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в августе вырос на 0,1% после увеличения на 0,5% в июле (за январь-август – рост на 2,8%).

Как сообщалось, за 2023 год выпуск по базовым видам деятельности увеличился в РФ на 5,5% после снижения на 0,4% в 2022 году.