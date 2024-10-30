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В России в сентябре выпуск по базовым видам деятельности вырос на 3%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 3% в годовом выражении после роста на 1,7% в августе, 3,9% в июле, 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщил Росстат.

В августе резкое замедление темпов роста в базовых отраслях было вызвано значительным падением на 14,2% в сельском хозяйстве (из-за сдвига уборки в ряде регионов).

За январь-сентябрь 2024 года выпуск по базовым отраслям увеличился на 4,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в стране в сентябре 2024 года увеличилось на 3,2% в годовом выражении после роста на 2,7% в августе (за январь-сентябрь - рост на 4,4%).

Грузоперевозки снизились в сентябре на 0,4% в годовом сравнении после роста на 1,4% в августе (за девять месяцев - рост на 0,4%).

Оборот розничной торговли в сентябре в годовом выражении увеличился на 6,5% после роста на 5,1% в августе (за январь-сентябрь - рост на 7,8%). Оптовая торговля в сентябре выросла на 2,7% после повышения на 0,8% в августе (за девять месяцев - рост на 7,9%).

Объем выпуска сельскохозяйственной продукции в сентябре 2024 года вырос на 0,2% падения 14,2% в августе (за девять месяцев - снижение на 2,3%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в сентябре показал нулевой прирост в годовом выражении после роста на 0,1% в августе (за январь-сентябрь - рост на 2,5%).

В 2023 году выпуск по базовым видам деятельности увеличился в стране на 5,6% после снижения на 0,4% в 2022 году.

Росстат
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