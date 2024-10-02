Рост продаж "Соллерса" за 9 месяцев замедлился до 18% с 41% по итогам полугодия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рост продаж российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке в январе-сентябре 2024 года замедлился на высокой прошлогодней базе до 18% с 41% по итогам I полугодия, следует из данных, предоставленных "Интерфаксу" пресс-службой автопроизводителя.

По данным компании, в январе-сентябре 2024 года в РФ было реализовано 26,04 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило результат аналогичного периода прошлого года на 4,8%. При этом по итогам I полугодия текущего года рост продаж бренда составлял 23,3%, как сообщалось, в январе-июне было реализовано 16,572 тыс. автомобилей.

Статистика продаж "Соллерса", которая до октября прошлого года ежемесячно раскрывалась в автомобильном пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пока не вернулась в формат ежемесячной системной публикации. Но из данных АЕБ за прошлые периоды следует, что снижение продаж УАЗа в III квартале связано, в частности, с эффектом высокой базы. Так, в июле и августе 2023 года было реализовано 3 841 и 3 542 машин бренда соответственно, а в сентябре их продажи превысили отметку в 4 тыс. шт.

В сентябре этого года продажи УАЗа снизились на 28,8% и составили 2 867 шт. По моделям было реализовано: СГР - 1 172 шт., Патриот - 684 шт., Профи - 486 шт., Пикап - 481 шт., Хантер - 44 шт. Оперативный комментарий "Соллерса" о причинах отрицательной динамики продаж УАЗа в сентябре "Интерфаксу" получить не удалось.

Автомобилей бренда Sollers, которые выпускаются в РФ на технологической базе китайского JAC (включая легкие коммерческие модели Atlant и Argo и пикап Sollers ST6), как сообщили в "Соллерсе", за сентябрь было реализовано 1 381 шт. В том числе Atlant - 797 шт., Argo - 184 шт., ST6 - 400 шт. Исходя из ранее опубликованных компанией данных, за 9 месяцев 2024 года их продажи составили 9 901 шт. - вдвое больше, чем в том же периоде годом ранее.

Продажи "Соллерса" в РФ за сентябрь и 9 месяцев 2024 года с динамикой г/г, тыс. шт.*

Бренд Сентябрь 2024 г. Сентябрь 2023 г. Изменение 9 мес. 2024 г. 9 мес. 2023 г. Изменение УАЗ 2,867 4,026 -28,8% 26,04 24,848 +4,8% Sollers 1,381 1,071 +28,9% 9,901 4,878 +103% ИТОГО 4,248 5,097 -16,7% 35,941 30,507 +17,8%

* - здесь и далее динамика приводится без учета остатков ранее выпускаемого группой Ford Transit

Накопленная динамика продаж группы "Соллерс" в январе-сентябре 2024 года, тыс. шт.**

Бренд 3 мес. 6 мес. 9 мес. УАЗ 6,337 (+19,2%) 16,572 (+23,3%) 26,04 (+4,8%) Sollers 2,219 (+172,9%) 5,691 (+144,9%) 9,901 (+103%) ИТОГО 8,626 (+29,8%) 22,236 (+41,1%) 35,941 (+17,8%)

** - на основе данных компании и публикаций АЕБ

Как сообщал ранее Минпромторг, рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в январе-сентябре 2024 года вырос на 32,3%, до 157 тыс. шт. В частности, легковых автомобилей было продано 1 млн 140 тыс. 151 шт. (+59%), легких коммерческих - 95,523 тыс. (+35%).

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся производством автомобилей бренда Sollers с использованием технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильный индустриальные технологии" (Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6, автобусы Sollers SA9 и Sollers SA6). Среди активов группы также - ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, он продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест", которой владеют топ-менеджеры группы.