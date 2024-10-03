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"Мосбиржа" 8 октября запустит новые фьючерсы на медь, алюминий, никель и цинк

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 8 октября начнет торги на срочном рынке новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк, сообщила пресс-служба площадки.

Срок обращения новых контрактов составит один квартал. До этого фьючерсы на алюминий и цинк имели квартальный срок обращения, медь и никель - один месяц.

Лот новых контрактов уменьшится в 10 раз по сравнению с текущими. Это пропорционально уменьшает стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции, отмечает биржа.

Шаг цены фьючерсов на медь увеличится в два раза - до одного рубля.

Кроме того, изменятся торговые коды контрактов: медь (COPPER, короткий код - CE), алюминий (ALUM, короткий код - AN), никель (NICKEL, короткий код - NC) и цинк (ZINC, короткий код - ZC).

"Уменьшенный размер лота и соответствующее изменение стоимости новых фьючерсов на цветные и промышленные металлы повысит их доступность для самого широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, и позволит им участвовать в движении цен популярных на мировых рынках активов", - говорится в сообщении.

Товарные фьючерсы на цветные и промышленные металлы с текущими параметрами будут торговаться до истечения их срока обращения. Новые серии контрактов добавляться не будут.

На рынке деривативов "Мосбиржи" торгуется свыше 90 опционов на акции, валюты, золото, индекс МосБиржи, а также более 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, процентные ставки, нефть, газ и другие товары.

Мосбиржа Московская биржа
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