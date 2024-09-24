Налоговые льготы производителям электроники при продлении могут увязать с инвестициями

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Получение льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для производителей электронной продукции с 2025 года, как ожидается, может быть увязано с объемом инвестированных средств в разработку и основные фонды, заявил на форуме "Микроэлектроника замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Льготы (...) не должны трансформироваться напрямую в прибыль, поэтому сейчас с коллегами обсуждаем введение неких условий, которые будут обуславливать получение льгот, к тем инвестициям, которые предприятия делают для развития собственных средств производства, собственных мощностей, в НИОКРЫ и так далее", - сказал он.

Шпак высказал надежду, что "в ближайшее время соответствующее решение будет поддержано правительством, и сможем выйти на поправки в Налоговый кодекс".

"В любом случае, стоит задача работу завершить до конца года, с тем, чтобы бесшовно и в следующем году у предприятий была возможность такими льготами пользоваться", - отметил замминистра.

О том, что налоговые льготы для производителей радиоэлектроники планируется продлить еще на три года, 23 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая форум "Микроэлектроника". Еще ранее о таких планах "Интерфаксу" говорил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он отмечал, что Минпромторг предложил для этих целей включить в зачет выручки для предприятий электронного машиностроения выручку от услуг по разработке оборудования, химии, газов (сейчас засчитывается выручка только от продаж этой продукции).

В начале сентября заместитель министра финансов Алексей Сазонов сообщал, что Минфин готов поддержать продление пониженной ставки по налогу на прибыль для предприятий радиоэлектроники при условии эффективного использования этой налоговой льготы. "Минфин проводит аналитику по эффективности использования льготы получателями - были ли средства направлены на инвестиции и развитие бизнеса или на выплату дивидендов. От результатов проведенного анализа будет зависеть решение - если льгота действительно трансформировалась в инвестиции, Минфин готов обсуждать продление пониженной ставки", - говорил он.

Для IT-компаний, аккредитованных Минцифры, а также для разработчиков и производителей радиоэлектронной продукции с 2022 года была обнулена ставка по налогу на прибыль на период до конца 2024 года (до этого действовала пониженная ставка - 3%). Со следующего года эти компании вернутся к выплате налога на прибыль - по льготной ставке в 5%.