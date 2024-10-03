Нефть дорожает более чем на 4%

Котировки Brent приближаются к $77 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут вечером в четверг, участники рынка оценивают риски перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

К 18:12 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3 (4,06%), до $76,9 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEXна $3,13 (4,47%), до $73,23 за баррель.

Трейдеры ожидают ответа Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана. Как сообщают СМИ, израильские военные рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Существуют опасения, что эскалация конфликта в регионе может привести к тому, что Иран заблокирует проход судов через Ормузский пролив или даже атакует инфраструктуру Саудовской Аравии, как в 2019 году, отметил аналитик Panmure Gordon Эшли Келти.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не будет в четверг наносить ответный удар по Ирану, сообщают американские журналисты.

Некоторые аналитики полагают, что израильские военные могут принять решение об ответных мерах против Ирана после завершения праздника Рош а-Шана в пятницу.

Тем временем ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, отмечает Financial Times.