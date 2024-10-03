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LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"

LVMH заключила десятилетнее партнерство с "Формулой-1"
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE заключил партнерское соглашение с Liberty Media, организатором гонок "Формулы-1", сроком на десять лет.

Как говорится в совместном пресс-релизе сторон, соглашение начнет действовать в начале следующего сезона и будет распространяться на присутствие брендов LVMH на мероприятиях гоночной серии, создание ограниченных тематических коллекций и эксклюзивного контента.

Финансовые условия сделки и другие детали не раскрываются, новая информация будет озвучена в 2025 году.

Глава Liberty Media Грег Маффей отметил, что "Формула-1" уже сотрудничала с одним из брендов LVMH в прошлом году на Гран-при Лас-Вегаса, и это сотрудничество прошло успешно.

LVMH, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, объединяет 75 брендов, включая Louis Vuitton, Hennessy, TAG Heuer, Hublot, Tiffany, Christian Dior и Givenchy.

LVMH Формула-1 Liberty Media Бернар Арно Грег Маффей США Франция
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