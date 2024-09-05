Компания сооснователя OpenAI Суцкевера провела инвестраунд на $1 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Новая компания Ильи Суцкевера, сооснователя OpenAI, привлекла $1 млрд в ходе инвестраунда.

Суцкевер запустил ИИ-стартап Safe Superintelligence Inc. в июне этого года, спустя месяц после ухода из OpenAI, где он был главным научным сотрудником и руководил командой, занимавшейся разработкой систем безопасности для контроля искусственного интеллекта.

Safe Superintelligence фокусируется на создании безопасных ИИ-моделей.

Согласно сообщению компании в соцсети X, среди инвесторов, принявших участие в инвестраунде, - Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global, SV Angel, а также NFDG - венчурное партнерство экс-главы Github Нэта Фридмана и со-основателя SSI Дэниела Гросса.

Safe Superintelligence имеет офисы в Пало-Альто (штат Калифорния), а также в Тель-Авиве. Компания хочет создать небольшую команду "лучших технических специалистов", в том числе, инженеров и исследователей.

Суцкевер ушел из OpenAI, разработавшей чат-бот GPT, в мае этого года, после почти 10 лет работы в компании.