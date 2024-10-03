Цены на дома в еврозоне во II квартале выросли впервые более чем за год

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Стоимость жилой недвижимости в еврозоне во втором квартале 2024 года увеличилась на 1,3% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat).

До этого цены снижались на протяжении четырех кварталов подряд.

Негативным фактором для европейского жилья стали высокие ставки по ипотеке, увеличившиеся вслед за подъемом ключевых процентных ставок в начале 2022 года. Однако в последние месяцы ипотека в Европе дешевеет на фоне смягчения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. ЕЦБ снизил ключевые ставки в июне и сентябре, и инвесторы ждут еще одного понижения на 25 базисных пунктов в ноябре, пишет Financial Times.

Существенный рост цен на жилье – около 8% в годовом выражении – был зафиксирован в Нидерландах, Испании и Португалии, а в Хорватии дома подорожали на 10%. Тем временем в Германии жилая недвижимость увеличилась в цене на 1,3% относительно первого квартала, но подешевела на 2,6% в годовом исчислении.

"Цены на дома в еврозоне наконец-то начали восстанавливаться", - отметил старший экономист T Rowe Price Томаш Виладек. По его словам, доступность ипотеки улучшилась не только за счет снижения ставок, но и благодаря сильному рынку труда и увеличению располагаемых доходов домохозяйств на фоне падения цен на энергоносители.

Средние ставки по ипотеке в еврозоне в августе составили 3,7% годовых, тогда как в прошлом ноябре они превышали 4%. В январе 2022 года в Европе можно было взять ипотечный кредит под 1,3%.