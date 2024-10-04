"Ростелеком" и акселератор Indie Go создали фонд поддержки разработчиков видеоигр

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и акселератор Indie Go запустили инвестиционный фонд поддержки независимых разработчиков и выпуска качественных видеоигр Indie Go Start, сообщил оператор связи.

Объем фонда не называется. В 2024-2025 годах фонд планирует инвестировать до 300 млн рублей в 10-15 игр. Инвестиции, в первую очередь, будут направлены на разработку и продвижение игр.

"Основная задача фонда Indie Go Start заключается в инвестировании в разработку видеоигр, начиная от концепта до финального релиза. Важной задачей фонда является оказание помощи в профессиональном развитии разработчиков и продвижении продуктов на российском рынке", - говорится в сообщении.

Фонд будет поддерживать студии по модели финансирования каждого этапа разработки игр - от альфа-версии до коммерческого релиза игры.

"Фонд будет стремиться поддерживать и самих разработчиков, и развитие индустрии в целом. Мы уверены, что при правильной постановке дела российские студии могут выйти на новый уровень и конкурировать даже на международных площадках", - прокомментировал ситуацию управляющий партнер Indie Go Start Владимир Вареник.

"Ростелеком" исследует новые рынки и находит новые инвестиционные и продуктовые возможности для развития бизнеса. Для "Ростелекома" вход в игровой рынок - это стратегический шаг, который позволит компании поддержать развитие инди-игровой индустрии и укрепить собственные позиции как лидирующего игрока на стыке технологий, контента и индустрии развлечений", - сказал директор по новым цифровым продуктам "Ростелекома" Андрей Кушнарёв.

Фонд уже взаимодействует с государственными кластерами, среди которых Moscow Game Hub в Сколково, Московский инновационный кластер "Ломоносов" и другие. Indie Go Start в перспективе нацелен на создание полноценного мультифункционального центра с экспертной базой.