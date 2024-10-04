Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысится на 6,6%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 9 октября повысится на 6,6%. В то же время пошлина на кукурузу, взлетевшая неделей ранее почти в 10 раз, снизится на 3,2%.

Как сообщил Минсельхоз, пошлина на пшеницу составит 1 328,3 рубля за тонну против 1 246 рублей неделей ранее. Пошлина на ячмень повысится до 229,5 рубля со 190,8 рубля за тонну.

Пошлина на кукурузу снизится до 2 696,7 рубля с 2 786,2 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $213,4 за тонну на пшеницу ($213,4 неделей ранее), $184 - на ячмень ($185), $222,3 - на кукурузу ($225).

Эти ставки будут действовать по 15 октября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку"

Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку"

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

Премьер-министр Франции считает высоким риск финансового кризиса в стране

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб.

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-августе вырос до 1,77 трлн руб.

Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель

Цены на нефть перешли к активному росту, Brent подорожала до $78,79 за баррель

Суд по иску Газэнергобанка решил взыскать с UBS AG 10,1 млн евро и $10,2 млн

Суд по иску Газэнергобанка решил взыскать с UBS AG 10,1 млн евро и $10,2 млн

ВТБ может выкупить долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей

ВТБ может выкупить долю "Почты" в Почта банке за 36 млрд рублей

Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

Группа "Ренессанс страхование" купила СК "Райффайзен лайф" у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa

Работники портов в США прекращают забастовку до января

Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell

Генпрокуратура РФ подала в суд иск к структурам Shell
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });