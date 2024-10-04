Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысится на 6,6%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы с 9 октября повысится на 6,6%. В то же время пошлина на кукурузу, взлетевшая неделей ранее почти в 10 раз, снизится на 3,2%.

Как сообщил Минсельхоз, пошлина на пшеницу составит 1 328,3 рубля за тонну против 1 246 рублей неделей ранее. Пошлина на ячмень повысится до 229,5 рубля со 190,8 рубля за тонну.

Пошлина на кукурузу снизится до 2 696,7 рубля с 2 786,2 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $213,4 за тонну на пшеницу ($213,4 неделей ранее), $184 - на ячмень ($185), $222,3 - на кукурузу ($225).

Эти ставки будут действовать по 15 октября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.