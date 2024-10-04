Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 в III декаде сентября выросла до 18,71%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде сентября 2024 года выросло до 18,71% годовых с 17,99% во второй декаде, следует из материалов на сайте регулятора.

То есть в середине сентября эта индикативная ставка практически сравнялась с ключевой ставкой ЦБ, которую регулятор с 16 сентября повысил еще на 1 процентный пункт (п.п.), до 19% годовых, и в последней декаде сентября банки увеличили ставки, в результате чего среднее арифметическое максимальных ставок выросло на 0,72 п.п. и вновь приблизилось к ключевой. Прирост средней ставки за три декады сентября составил 1,22 п.п. после 0,38 п.п. в августе и 1,02 п.п. в июле.

Средние максимальные ставки для всех категорий вкладов по срочности за три декады сентября увеличились. Средняя ставка для самых длинных депозитов – на сроки более года – выросла на 1,46 п.п. до 17,60%. Примерно одинаково увеличились за месяц средние ставки на сроки от 91 до 180 дней – на 0,91 п.п. до 17,46%, и от полугода до года – на 1 п.п. до 18,03%. Средняя ставка для вкладов на срок до 90 дней прибавила 0,64 п.п. до 16,68%.

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.