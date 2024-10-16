Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября 2024 года выросло до 19,78% годовых с 18,71% в третьей декаде сентября, сообщает сайт Банка России.

Таким образом, в начале октября эта индикативная ставка превысила ключевую ставку ЦБ, которую регулятор с 16 сентября повысил на 1 процентный пункт (п.п.), до 19% годовых.

До этого, со второй декады августа 2023 года, когда ЦБ начал цикл повышения ключевой ставки, декадный рост средней максимальной ставки банков превышал 1 п.п. лишь трижды - в том же 2023 году в первые месяцы подъема ставки: во второй декаде августа (+1,09 п.п.), второй декаде октября (+1,26 п.п.) и первой декаде ноября (+1,53 п.п.). В августе подъем произошел вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки на 3,5 п.п., в октябре и ноябре - накануне и сразу после ее повышения в конце октября на 2 п.п.

Тогда банки повышали ставки, подтягивая их к выросшей ключевой. Теперь, спустя без малого год, они опередили решение ЦБ об изменении ключевой ставки, которое должно состояться 25 октября. Определяющими ориентирами для этого им могли служить жесткая риторика представителей Центробанка и параметры бюджета следующего года, проект которого внесен в Госдуму.

За месяц с первой декады сентября по первую декаду октября текущего года рост средней максимальной ставки составил 2,15 п.п. с 17,63%. Он впервые со второй декады ноября 2023 года превысил 2 п.п. (тогда он составил 2,2 п.п. после месячного роста на 3,39 п.п. в первой декаде).

Средние максимальные ставки для всех категорий вкладов по срочности за последний месяц увеличились. Более всего был рост средних ставок для самых длинных депозитов - на сроки более года (на 2,1 п.п., до 18,30%) и от полугода до года (на 2,01 п.п., до 19,28%). Средняя ставка для вкладов на срок от 91 до 180 дней увеличилась на 1,65 п.п., до 18,56%, для вкладов на срок до 90 дней - всего на 0,33 п.п., до 16,60%. Такую динамику можно рассматривать как подтверждение крепнущей уверенности банков, что высокие ставки продержатся еще достаточно долго в следующем году.

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.