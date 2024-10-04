Денежная масса в РФ в сентябре выросла на 1,8%, годовой темп подъема – до 19,4%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2024 года увеличилась на 1,8% до 108,2 трлн рублей, после такого же роста на 1,8% в августе. Об этом сообщает сайт ЦБ РФ, информация подготовлена на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы на 1 октября повысился до 19,4% после 17,9% на 1 сентября.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки выросла в сентябре на 1,8% после роста в августе на 1,1%. Годовой темп ее прироста на 1 октября увеличился до 16,0% с 14,5% на 1 сентября.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата М2Х (широкая денежная масса) – на 1 октября он составил 11,5 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х в сентябре увеличился до 5,6 п.п. (в августе - 4,3 п.п.). Вклад наличных денег (М0) в годовой темп прироста широкой денежной массы оставался отрицательным.

Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать спрос домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Ежемесячный темп их прироста в сентябре составил 2,7%. Годовой темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств в сентябре был меньше, чем в августе, но продолжал оставаться на исторически высоком уровне (44,3%).

Прирост наличных денег в обращении в сентябре был нулевым после прироста на 0,1% в августе. При этом в годовом сопоставлении объем наличных денег продолжил сокращаться - на 1 октября снижение составило 3,2% после 3,3% на 1 сентября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.