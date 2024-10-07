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Rio Tinto подтвердила интерес к покупке литиевой Arcadium

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая Rio Tinto подтвердила интерес к покупке американо-австралийского производителя лития Arcadium.

Предложение Rio Tinto носит необязывающий характер, сделка может не состояться, говорится в пресс-релизе компании. Финансовые аспекты заявки не раскрываются.

Arcadium также подтвердила интерес со стороны горнодобывающего гиганта и заявила, что по-прежнему сосредоточена на реализации стратегического плана и движении к существенному росту.

Газета The Australian на минувшей неделе со ссылкой на источники сообщала, что Rio Tinto может рассматривать крупнейшего в мире производителя лития Albemarle и его конкурента Arcadium в качестве потенциальных целей для поглощения.

Если сделка с Arcadium состоится, Rio Tinto станет одним из крупнейших производителей лития в мире, пишет MarketWatch.

Портфель Rio Tinto уже включает два литиевых проекта – Rincon в Аргентине и Jadar в Сербии. Добыча ни на одном из них пока не ведется.

Акции Arcadium на торгах в Сиднее в понедельник подорожали на 45,7%, Rio Tinto – подешевели на 2%.

Капитализация Arcadium составляет 4,87 млрд австралийских долларов ($3,31 млрд), Rio Tinto – 173,77 млрд австралийских долларов.

Rio Tinto Arcadium
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