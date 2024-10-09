Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая Rio Tinto достигла соглашения о покупке американо-австралийского производителя лития Arcadium за $6,7 млрд.

Как говорится в сообщении Rio Tinto, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Компания заплатит $5,85 за акцию Arcadium, что предусматривает премию в 90% к цене бумаг на закрытие торгов 4 октября, то есть до появления в СМИ слухов о возможной сделке.

"Покупка Arcadium Lithium является важным шагом в долгосрочной стратегии Rio Tinto по созданию литиевого бизнеса мирового уровня наряду с существующими операциями в сфере алюминия и меди для поставок материалов, необходимых для энергетического перехода", - отметил глава Rio Tinto Джейкоб Страусхольм.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, закроется в середине 2025 года.

Если сделка успешно завершится, Rio Tinto станет одним из крупнейших производителей лития в мире. Портфель Rio Tinto уже включает два литиевых проекта – Rincon в Аргентине и Jadar в Сербии. Добыча ни на одном из них пока не ведется.

Акции Arcadium на торгах в Сиднее в среду подешевели на 0,5% после роста на 45% в понедельник на сообщениях о возможной сделке. Капитализация Rio Tinto снизилась на 2,3%.