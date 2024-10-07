Индексы МосБиржи и РТС незначительно снизились на старте торгов понедельника

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне приостановивших рост котировок нефти (декабрьские фьючерсы на Brent торгуются у $78 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не показали существенных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,05% до 2803,21 пункта, индекс РТС снизился на 0,05% до 930,82 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 5 октября, составляет 94,87 рубля (-15,62 копейки).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), расписки OZON (-0,2%), бумаги Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1%), "РусГидро" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей неделе сохраняются предпосылки для возобновления повышательной динамики фондовых индексов. Тем не менее, их траектория окажется под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, давление на индексы продолжат оказывать опасения перед повышением ключевой ставки Банком России, с другой - потенциальная стабилизация на рынке ОФЗ и ряд корпоративных событий (закрытие реестров акционеров с правом на промежуточные дивиденды) окажут поддержку индексам, которые могут выйти на более устойчивую траекторию роста.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов также полагает, что индекс МосБиржи на этой неделе постарается вернуться к отметке 2900 пунктов.

Индекс МосБиржи в пятницу удержался выше 2800 пунктов при поддержке раллирующей нефти и слабого рубля, способствовавших сохранению позитивной динамики ряда ключевых "фишек". В понедельник индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 2790-2820 пунктов в ожидании поддерживающих сигналов от рынка нефти, где Brent находится под небольшим давлением - это может привести к ослаблению спроса на "фишки" нефтянки и оживлению - на акции банков. В ближайшие дни, в случае сохранения благоприятной ситуации на товарных площадках, более вероятно возвращение индекса в район отметки 2900 пунктов, которая выступает ближайшей целью текущего восстановительного движения, считает Локтюхов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,8-1,2%, при этом Dow Jones (+0,8%) достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось на 254 тыс. (максимум за полгода). Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.). Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Хорошие показатели рынка труда повышают вероятность того, что Федрезерв США будет более осторожным в ожидаемом смягчении монетарной политики.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Биржи материкового Китая по-прежнему не работают в связи с праздником.

Японский индекс Nikkei 225 вырос третьи торги подряд, в том числе благодаря продолжающемуся ослаблению иены, которое увеличивает прибыли японских экспортеров.

Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для китайских акций до "выше рынка", прогнозируя, что рынок может увеличиться еще на 15-20% благодаря действиям властей по стимулированию экономического роста, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались после ралли на минувшей неделе, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,04% до $78,01 за баррель (+0,6% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,05% до $74,41 за баррель (+0,9% в пятницу).

По итогам минувшей недели обе марки подорожали на 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

"Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он на брийинге.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.