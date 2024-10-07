В Чечне ввели первую в России солнечную электростанцию со слежением за Солнцем

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ГК "Хевел" в Ачхой-Мартановском районе Чечни ввела в эксплуатацию первую в России солнечную электростанцию (СЭС) с трекерной системой слежения за движением Солнца, сообщила пресс-служба группы.

Это решение позволит станции мощностью 9,2 МВт увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% по сравнению с традиционным статическим способом расположения модулей.

Инвестиции в реализацию проекта превысили 1 млрд рублей.

"Объем выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 13 млн кВт.ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 4,5 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

Солнечная электростанция расположена недалеко от села Самашки на площади около 18 га. На станции установлено около 30 тысяч высокоэффективных солнечных модулей (ФЭМ) российского производства, проложено свыше 90 км кабельных линий.

В пресс-релизе отмечается, что это уже вторая солнечная электростанция в Чечне. Первой стала Наурская СЭС мощностью 5 МВт.

"Хевел" летом 2021 года ввела в Чечне Наурскую СЭС мощностью 5 МВт. Инвестиции составили 500 млн рублей. В августе того же года сообщалось, что ГК "Хевел" планирует построить в Ачхой-Мартановском районе республики вторую, более мощную СЭС. Инвестиции на тот момент оценивались в сумму более 800 млн рублей.

"Хевел" - крупнейшая энергокомпания в России, работающая в сфере солнечной энергетики. Группа основана в 2009 году и, согласно информации на ее сайте, является единственным в России вертикально интегрированным производителем солнечных модулей. За время работы ГК реализовала более ста проектов в России суммарной мощностью свыше 1 ГВт.