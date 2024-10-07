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Розничные продажи в еврозоне в августе ожидаемо выросли на 0,2% м/м

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Динамика совпала со средней оценкой аналитиков, по данным агентства Bloomberg.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции повысились на 0,2%, автомобильного топлива – на 1,1%. Реализация непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) выросла на 0,3%.

Розничные продажи в еврозоне в августе увеличились на 0,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.

В том числе реализация продуктов питания, напитков и табачной продукции снизилась в годовом выражении на 0,2%. Продажи непродовольственных товаров повысились на 1,4%, топлива для автомобилей – на 2,5%.

Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи не изменились в помесячном сравнении, тогда как ранее сообщалось об их росте на 0,1%. Годовая оценка подтверждена – спад на 0,1%.

Розничные продажи в Европейском союзе в августе выросли на 0,3% за месяц и на 1% за год.

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