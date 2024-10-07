Нефть перешла к активному росту, Brent подорожала до $79,78 за баррель

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали резко расти днем в понедельник, трейдеры следят за событиями на Ближнем Востоке.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 по московскому времени увеличились на $1,73 (2,22%), до $79,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на $1,91 (2,57%), до $76,29 за баррель.

По итогам прошлой недели обе марки подорожали на 9,1%, причем для Brent рост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Как сообщалось, минимум десять человек получили ранения в результате ракетного обстрела Израиля ливанским движением "Хезболла" в ночь на понедельник. В больнице города Хайфа сообщили, что один из пострадавших получил ранения "от легкой до средней степени тяжести ", а четверо - "легкие ранения" из-за шрапнели.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на недавнюю ракетную атаку ударами по нефтяным объектам Ирана. "Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Аналитики ANZ Research полагают, что непосредственные риски поставкам нефти из ближневосточного региона относительно малы. "Мы считаем, что прямая атака на объекты нефтяной инфраструктуры Ирана является наименее вероятной среди всех опций Израиля", - написали они.

Между тем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на пять, составив 479 единиц. Число газовых установок увеличилось на три, до 102.