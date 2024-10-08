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Brent подешевела до $79,75 за баррель на новостях из Китая

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Во вторник котировки нефти опускаются после уверенного подъема в понедельник. Давление на рынок оказали новости из Китая.

Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) выразили уверенность в способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,46%), до $79,75 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,88 (3,7%), до $80,93 за баррель - максимума с 26 августа.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,18 (1,53%), до $75,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,76 (3,7%), до $77,14 за баррель, что также является максимумом с конца августа.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.

Такой риск существенно вырос, отмечает экономист Capital Economics Дэвид Оксли.

"Самый большой риск - это то, что конфликт приведет к нарушению поставок через Ормузский пролив, - говорит Оксли, которого цитирует MarketWatch. - В ближайшей перспективе премия за риск будет сохраняться, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, она может добавить еще $20 за баррель к ценам на нефть".

Brent WTI Иран Израиль Китай Ближний Восток
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