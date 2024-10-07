"Ростех" начнет выпускать нитроглицерин в медицинских целях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Ростех" будет выпускать российскую субстанцию нитроглицерина, который применяется при сердечных заболеваниях; в стране в настоящее время не выпускается аналогичных фармсубстанций, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Соответствующее соглашение подписано в рамках форума "Биопром-2024". Производство будет организовано на базе одного из предприятий госкорпорации. Сегодня в России аналогичных фармсубстанций не выпускается", - говорится в сообщении.

Нитроглицерин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он применяется при инфаркте миокарда, ишемической болезни, стенокардии и других сердечных заболеваниях. Нитроглицерин особо востребован при острых состояниях и в скорой медицинской помощи.

"В России сохраняется большая необходимость в качественных препаратах подобного типа. Мощность нашего производства составит от 2 тонн медицинского нитроглицерина в месяц, его запуск обеспечит независимость от зарубежных поставок", - сказал статс-секретарь "Ростех" Сергей Цыб.

Отправка заказчикам первой партии отечественного препарата запланирована на конец 2025 - начало 2026 года, сообщил он.