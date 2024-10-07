Доходность 10-летних US Treasuries поднялась выше 4% впервые за три месяца

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Доходности казначейских облигаций США продолжают расти в понедельник на фоне сильных данных по американскому рынку труда.

Процентная ставка 10-летних US Treasuries по данным на 18:10 по московскому времени составила 4,022% годовых против 3,962% на закрытие предыдущей сессии. Она поднялась выше отметки в 4% впервые с июля.

Доходность 2-летних американских госбумаг увеличилась до 4,008% с 3,928% на закрытие предыдущей сессии, 30-летних - до 4,307% с 4,246%.

Отчет Минтруда США, опубликованный в минувшую пятницу, показал максимальный за полгода рост числа рабочих мест в стране в сентябре (на 254 тыс.) и снижение безработицы до минимального уровня за три месяца (4,1%).

Консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение количества рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,2%, по данным Trading Economics.

"Дело не только в том, что повышение числа рабочих мест в США в сентябре превзошло прогнозы на 100 тыс., а еще и в существенном пересмотре данных за предыдущие месяцы, - отмечает главный экономист FHN Financial в Нью-Йорке Крис Лоу, которого цитирует Market Watch. - В результате экономическая картина стала выглядеть лучше".

Согласно пересмотренным данным, в июле количество рабочих мест в Штатах выросло не 144 тыс., а не на 89 тыс., как сообщалось ранее, в августе - на 159 тыс., а не на 142 тыс. Таким образом, прирост числа рабочих мест за эти два месяца оказался на 72 тыс. больше, чем сообщалось изначально.