"Озон Фармацевтика" официально анонсировала IPO на Мосбирже

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Фармпроизводитель "Озон Фармацевтика" объявил о намерении провести IPO на "Московской бирже", листинг и начало торгов планируются до конца октября.

Как отмечается в сообщении компании, инвесторам будут предложены исключительно акции допэмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии развития компании, снижение ее долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

Акционеры компании и аффилированные с ними лица примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Предусмотрен также механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Комментируя планы IPO, основатель и председатель совета директоров "Озон Фармацевтики" Павел Алексеенко обратил внимание на стабильно растущий рынок, поддержку фармацевтики со стороны государства, в первую очередь в области инвестиций и развития локального производства препаратов и субстанций.

Выручка группы в I полугодии 2024 года составила 12,6 млрд рублей, что на 63% превышает результаты аналогичного периода прошлого года за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. В результате запуска двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротации ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях за I полугодие текущего года реализовано на 16% больше упаковок лекарственных препаратов - 149 млн штук.

Доля продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), традиционно представленных в аптеках, составила 66%, доля рецептурных препаратов в выручке за первое полугодие текущего года равнялась 72%. Отмечается, что 100% выручки группы представлено дженериками.

Количество регистрационных удостоверений на 30 июня 2024 года составило 508 наименований, что на 19 регистрационных заявлений, или на 4% больше, чем на конец I полугодия 2023 года.

"В пайплайне компании на различных стадиях разработки и регистрации находятся 244 новые молекулы, что позволит группе в среднесрочной перспективе увеличить портфель почти на 50%, освоив все ключевые направления химической фармацевтики", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в мае этого года "Озон Фармацевтика" сменила организационную форму с ООО на АО. Согласно консолидированной отчетности, реорганизация проводилась "с целью создания единого фармацевтического холдинга" и для последующего публичного размещения акций на "Московской бирже".

Доли в уставном капитале конвертированы в акции без изменения величины капитала и без получения дополнительных средств от собственников. Новый акционерный капитал составил 20 млн рублей, он сформирован из 1 млрд обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля каждая.

В сентябре компания перерегистрировалась в ПАО и зарегистрировала допэмиссию 250 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля. Акции планируется размещать по открытой подписке. При этом возможную цену размещения допэмиссии компания пока не объявляла.

В процессе реструктуризации "Озон Фармацевтика" в феврале-марте 2024 года приобрела контроль над ООО "Управляющая компания" (услуги в области права и бухучета), ООО "Озон Медика" (выпуск противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов) и ООО "Мабскейл" (разработка и выпуск препаратов-биоаналогов на основе моноклональных антител и других рекомбинантных белков), ООО "Атолл" (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук), ООО "Коралл" (аренда и управление недвижимым имуществом), ООО "Трейдсервис" (деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса). Ранее в своей отчетности фармпроизводитель относил эти компании к "прочим связанным сторонам".

По состоянию на 30 июня 2024 года, в группу "Озон Фармацевтика" входили одноименное головное предприятие, а также дочерние фармацевтические ООО "Озон" и ООО "Озон Фарм", ООО "Озон Хелскеа" и ООО "Озон Хелскеа Рус" (информационные услуги), ООО "РИФ" (регистрация регистрационных удостоверений).

Компания работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере Сколково и в городе Химки.

Конечным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Алексенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% (на 31 декабря 2023 года - 42,1%) акционерного капитала.

"Озон Фармацевтика" в 2023 году получила 19,7 млрд рублей выручки по МСФО, что на 4% превышает рекордно высокий показатель предыдущего года. Операционная прибыль возросла на 12%, до 6,1 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 13%, до 7,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 5%, до 7,5 млрд рублей.