Ценовой диапазон IPO "Озон Фармацевтики" составил 30-35 руб. за акцию

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон IPO ПАО "Озон Фармацевтика" установлен на уровне 30-35 рублей за акцию, что соответствует капитализации на уровне 30-35 млрд рублей без учета средств от допэмиссии, говорится в сообщении фармкомпании.

Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок с 11 октября по 16 октября 2024 года.

Ожидается, что торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 года под тикером "OZPH".

Период размещения акций - с 17 по 28 октября, продавцом будет выступать банк "Синара".

Акционеры компании и аффилированные с ними лица примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. В рамках предложения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера размещения.

Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору и ее максимальный размер компания определит по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.

Как сообщалось, компания официально объявила о намерении провести IPO на МосБирже 8 октября, привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

В сентябре компания перерегистрировалась в ПАО и зарегистрировала допэмиссию, состоящую из 250 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля.

Компания работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере Сколково и в городе Химки.

Основным бенефициаром группы "Озон Фармацевтика" является Павел Алексеенко, которому на 30 июня 2024 года принадлежало 44,04% акционерного капитала.