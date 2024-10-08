Рубль утром дешевеет в паре с юанем, несмотря на дорогую нефть

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню, несмотря на дорогую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5165 рубля (+0,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом юань оказался на 3,72 копейки выше уровня действующего официального курса.

Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели составляет 13,4-13,8 рубля за юань и 95-98 рублей за доллар, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рубль в понедельник в очередной раз обновил минимум с прошлого октября в паре с юанем. Фундаментальные факторы, и, прежде всего, вновь подорожавшая нефть, по мнению эксперта, теоретически должны работать в пользу укрепления рубля, а не ослабления.

"Минфин с 7 октября сократит покупки валюты по бюджетному правилу в 2,6 раза по сравнению с прошлым месяцем до 3,1 млрд рублей в день, - напоминает Мильчакова. - Это, в принципе, должно быть положительной новостью для рубля, но в сентябре министерство увеличивало покупки валюты по сравнению с августом в семь раз, так что октябрьское сокращение покупок валюты, на самом деле, выглядит достаточно небольшим по сравнению с высоким спросом на иностранную валюту в предыдущем месяце. Возможно, что во втором полугодии на валютном рынке начало негативно отражаться решение правительства сократить обязательные продажи валютной выручки до 40%. Кроме того, уже в начале четвертого квартала повышенный спрос на валюту могут предъявлять импортеры".

Аналитик обращает внимание на сообщения западных СМИ о том, что на этой неделе Евросоюз обнародует очередной пакет санкций против российского бизнеса, и эта неопределенность негативно давит на рубль.

"На наш взгляд, во второй половине октября рубль может вновь начать укрепляться после публикации данных о динамике инфляции в России за сентябрь, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Высокие цены на нефть, которые из-за ближневосточного конфликта могут в октябре вновь подняться выше $80 за баррель, скорее всего, через некоторое время вновь окажут поддержку рублю. При этом достижение долларом максимума в 98 рублей до середины октября при негативных новостях, а юанем - 14 рублей тоже не исключено. Мы ожидаем, что до конца недели доллар может колебаться в рамках 95-98 рублей, евро - в коридоре 104-107 рублей, юань - в коридоре 13,4-13,8 рубля".

Цены на нефть опускаются во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказали новости из Китая. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

К 10:10 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,47% до $79,73 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,54%, до $75,94 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок.