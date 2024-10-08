LG Electronics в III квартале снизил операционную прибыль на 21%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в третьем квартале сократил операционную прибыль на 21% - примерно до 751,1 млрд вон ($558 млн), сообщается в предварительной отчетности компании.

Это обусловлено ростом логистических и маркетинговых расходов. Средняя ставка фрахта при перевозке контейнеров морем во втором полугодии, по прогнозу компании, повысится почти на 58%.

Выручка LG, как ожидается, в июле-сентябре увеличилась на 11% и достигла рекордных 22,17 трлн вон.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 1,024 трлн вон, при этом выручка оказалась незначительно ниже ожиданий.

Окончательные финансовые результаты компания опубликует позднее в этом месяце.

Цена акций LG упала на 5,5% по итогам торгов во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца уменьшилась на 10,6% (до 17,8 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi потерял 9,5%.