Трутнев сообщил о росте расходов инвесторов Камчатки из-за повышения ставки ЦБ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Инвесторы на Камчатке обеспокоены ростом ключевой ставки Банка России, их проекты дорожают, сообщил вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, находящийся с рабочей поездкой в регионе. Он сказал об этом журналистам после совещания о реализации инвестпроектов на территории Камчатского края.

"Инвесторов волнуют деньги. Ставка финансирования сегодня намного выше, чем в начале реализации проектов. Поэтому реализация проектов требует больше денег. И, конечно, инвесторы стремятся какую-то часть этих дополнительных расходов получить в форме поддержки. Думаю, что сделать это достаточно сложно. Соглашения подписаны", - сказал Трутнев.

"Мы взяли на себя обязательство. И инвесторы взяли на себя обязательство. Думать, как двигать эти обязательства в ту или другую сторону не стоит", - добавил он.

По его словам, основные большие проекты, которые обсуждались на совещании, "уже входят в рабочую фазу".

Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше рекордных 20% в случае влияния на российскую экономику новых непредвиденных обстоятельств. В сентябре ЦБ повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Следующее заседание по ставке запланировано на 25 октября. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в октябре.

Ключевая ставка ЦБ может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%, высказал в конце сентября мнение первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - считает он.