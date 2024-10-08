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ВБ ждет роста ВВП Китая на 4,8% в 2024 году и замедления до 4,3% - в 2025 году

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год на уровне 4,8% и улучшил прогноз на 2025 год до 4,3% с ожидавшихся в июне 4,1%.

Несмотря на улучшение, прогноз предполагает замедление темпов роста экономики КНР в 2025 году на фоне устойчивой слабости рынка недвижимости, низкого потребительского и делового доверия, а также структурных изменений, включая старение населения и глобальную напряженность, отмечается в докладе ВБ по азиатскому региону.

Меры поддержки экономики, недавно объявленные китайскими властями, "не заменяют глубоких структурных реформ, необходимых для обеспечения роста в долгосрочной перспективе", заявила главный экономист ВБ по региону Аадитья Матту.

ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, как ожидается, вырастет на 4,7% в 2024 году и на 4,9% в 2025 году благодаря росту внутреннего потребления, восстановлению объемов экспорта товаров и подъему туризма.

По прогнозу ВБ, темпы повышения ВВП Индонезии в 2024 и 2025 гг. будут на уровне или выше доковидных значений, составив 5% и 5,1% соответственно.

В Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме они, как ожидается, останутся ниже доковидных уровней.

Китай Всемирный банк Восточная Азия Аадитья Матту
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