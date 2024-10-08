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БКС запустил внебиржевые сделки с долларом, евро и дирхамом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "БКС Мир инвестиций" предоставил своим клиентам возможность заключать внебиржевые сделки с долларом США, евро и дирхамом ОАЭ в мобильном приложении, сообщила пресс-служба брокера.

Сделки можно проводить по будням с 10:00 до 19:00 по Москве. Для их заключения статус квалифицированного инвестора не требуется.

Выводить валюту можно на счет в БКС банке.

"На внебиржевом валютном рынке торговые операции проводятся напрямую между участниками в российском контуре и без посредничества биржи. Ценообразование основано на текущем внебиржевом рыночном курсе, а расчеты по сделкам производятся БКС банком", - говорится в сообщении.

В сентябре доступ к внебиржевым торгам долларом для своих клиентов открыл брокер "Финам".

"Московская биржа", попав под санкции США в июне, остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

БКС Московская биржа Финам
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