БКС запустил внебиржевые сделки с долларом, евро и дирхамом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "БКС Мир инвестиций" предоставил своим клиентам возможность заключать внебиржевые сделки с долларом США, евро и дирхамом ОАЭ в мобильном приложении, сообщила пресс-служба брокера.

Сделки можно проводить по будням с 10:00 до 19:00 по Москве. Для их заключения статус квалифицированного инвестора не требуется.

Выводить валюту можно на счет в БКС банке.

"На внебиржевом валютном рынке торговые операции проводятся напрямую между участниками в российском контуре и без посредничества биржи. Ценообразование основано на текущем внебиржевом рыночном курсе, а расчеты по сделкам производятся БКС банком", - говорится в сообщении.

В сентябре доступ к внебиржевым торгам долларом для своих клиентов открыл брокер "Финам".

"Московская биржа", попав под санкции США в июне, остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.