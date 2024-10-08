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Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2790 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник умеренно просел под давлением продаж из-за дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился к $77,4 за баррель, растеряв рост понедельника) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи опустился ниже 2790 пунктов во главе с упавшими после отсечки полугодовых дивидендов акциями "Татнефти" (-5,3%), лучше рынка выглядели бумаги "Ростелекома" (+4,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2788,37 пункта (-0,2%), индекс РТС - 913,97 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на бирже оказалась смешанной в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 октября, составил 96,1079 руб. (+4,3 копейки).

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