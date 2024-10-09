Аукцион по размещению ОФЗ 29024 признан несостоявшимся

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство финансов признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29024 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщила пресс-служба министерства.

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 6-го купонного дохода - 30 октября 2024 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).