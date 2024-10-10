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ЦБ пока не сформировал позицию по торгам в выходные, видя риски для инвесторов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дискуссия по расширению времени торгов на бирже продолжается, необходимо оценить риски для инвесторов и возможность их нивелирования, сообщил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Что касается 24/7, здесь у нас пока диагноза нет, мы находимся в изучении этой истории. Полагаем, что не нужно торопиться, потому что здесь есть как минимум два больших аспекта. Один аспект связан с тем, что если идти в подобную историю, нам нужно очень внятно оценить риски клиентов, связанные с тем, с какого момента у нас начинают срабатывать маржинальные позиции, учитывая, что рынки сильно менее ликвидные в какие-то очень утренние часы, ночные часы, если мы о 24/7 говорим, или в выходные дни", - сказал Габуния в ходе Уральской конференции НАУФОР.

Беспокойство регулятора также вызывает цена, которая формируется в выходные. "С нашей точки зрения, если мы начнем ее принимать как цену сформированную и расчеты делать в выходные, то это повлечет за собой безумные последствия уже для всех остальных участников, кто это в позиции держит. В этом плане операционно точно вся система не готова в этой части. Наверное, эти аспекты можно нивелировать", - отметил зампред ЦБ.

Согласно опросу регулятора, в котором приняло участие 28 тыс. инвесторов, 78,5% "не очень хотят" торгов в выходные.

"Точно совершенно однозначно сказали, что вообще не поддерживают - 31,7%, 38% сказали, что устраивает текущий график, и похожие ответы, которые не говорят о явной поддержке, еще разбросаны пункты. Поддерживают, но не готовы контролировать исполнение своей позиции 2,6%. Поддерживают и готовы контролировать исполнение своей позиции 8,5% опрошенных", - сказал Габуния.

"Пока в этой части позиция инвесторов такая, но это не значит, что мы однозначно эту дискуссию закрыли. Нет, я повторюсь, мы находимся в стадии изучения, можно ли сделать такой дизайн, который риски, о которых я сказал, будет предотвращать", - заключил он.

Накануне гендиректор "СПБ биржи" Евгений Сердюков заявил, что площадка технически готова к запуску торгов в субботу и воскресенье.

Согласно концепции биржи, торги в субботу и воскресенье будут являться дополнительной торговой сессией понедельника. Сначала на торгах в выходные могут быть доступны бумаги 15 компаний, в том числе самой "СПБ биржи".

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