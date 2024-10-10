В ЦБ считают, что вред от прямого доступа инвесторов на биржу перекрывает плюсы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Открытие для инвесторов прямого доступа на биржу может принести больше вреда, чем пользы, но и интернализация должна быть ограничена, как в объемах, так и в процедуре, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния.

"В части вопросов прямого доступа мы полагаем, что в моменте вреда от того, что он будет реализован, будет гораздо больше, чем потенциальной пользы. Как в силу того, что сегодня позволяет технология и не позволяет, она скорее приведет к очень значимой фрагментации разных клиентов и рынка в целом", - сказал Габуния в ходе Уральской конференции НАУФОР.

Одновременно с этим ЦБ считает, что и интернализация (сделки внутри брокеров, вне периметра биржевой инфраструктуры) в том виде, в котором она начинает складываться, тоже несет много рисков.

"Клиент не понимает, что он не на оргторгах совершает сделки, а это означает, что нет правовых последствий, в том числе защитных, которые происходят на оргторгах. При значимом превалировании объемов интернализации над тем, что происходит на бирже, очень большой вопрос, как здесь работать должен best execution, где цена правильная. Третий элемент, по сути, когда вы занимаетесь мэтчингом клиентов друг с другом, вы осуществляете оргторги со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уже молчу про различные истории, когда в рамках интернализации происходит дополнительная прибыль не просто за счет мэтчения заявок, а собирания агрессивности разных позиций", - сказал зампред ЦБ.

"Если ты (брокер - ИФ) хочешь делать оргторги, будь добр - делай оргторги, это должно называться оргторгами и иметь соответствующий правовой статус, в том числе лицензию. Второе, если хочешь что-то сделать внутри, объемы должны быть ограниченными, это должен быть не мэтчинг заявок, а выставление какого-то офера, чтобы это не приводило к искажениям, о которых я говорил. Также нам нужно, чтобы клиент был правильно проинформирован о том, где он совершает эту сделку. Чтобы ему было понятно, чтобы он имел возможность выбора, куда приходит. Ну и бороться с волатильностью в этой части, если это происходит", - добавил Габуния.

ЦБ также считает важным перестроить механизм принятия решений по тарифам бирж при участии рынка. "Потому что, с одной стороны, вроде как механизм есть, но мы сейчас слышим дискуссию, что есть некоторое неудовлетворение в этой части. Поэтому наверняка здесь можно подкрутить, поднять уровень, изменить уровень представительства (рынка при принятии решений по тарифам - ИФ). Если что-то нужно регуляторно поменять, мы тоже в этом плане готовы поддержать. Хотя с нашей точки зрения, все в принципе позволительно - здесь, наверное, нужно, с одной стороны, некоторое активное участие самих клиентов бирж, а биржам прислушиваться в этой части", - заключил зампред ЦБ.