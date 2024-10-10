Минпромторг направит еще 2,2 млрд руб. на субсидирование скидок на сельхозтехнику в 2024 г.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные 2,2 млрд рублей выделены на программу субсидирования скидок при продаже аграриям российской сельхозтехники ("программа 1432"). Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе выездного заседания совета Госдумы по вопросам развития сельхозмашиностроения.

Министр отметил, что в производстве и продажах сельхозтехники по итогам 8 месяцев наблюдается спад.

"Среди основных факторов, которые влияют на данную ситуацию, нужно отметить закупочные цены на зерновые – они снизились на фоне высоких урожаев, которые получает наш агропромышленный комплекс. Это отражается на рентабельности производства сельхозпродукции, доходах аграриев и, соответственно, платежеспособном спросе, который они предъявляют нашему машиностроению. Ситуацию, конечно, ухудшают ставки по коммерческим кредитам, которые сейчас на рынке варьируются от 21% до 26%. По льготным кредитным программам они составляют где-то 11%, что, конечно, намного лучше, чем без господдержки. Но все равно эти ставки выше, чем льготные ставки прошлогоднего уровня", - сказал Алиханов.

"Мы, конечно, не можем закрывать на эту ситуацию глаза и в качестве такого оперативного решения предлагаем до конца года дополнительно направить на программу субсидирования скидок на сельхозтехнику – так называемое постановление №1432 – дополнительно 2,2 млрд рублей за счет средств экономии, которые мы изыскали в бюджете Минпромторга.", - сообщил глава ведомства.

Он отметил, что предложенная мера позволит дополнительно поставить аграриям на льготных условиях порядка 2,7 тыс. единиц техники.

"Хотел бы обратить внимание коллег, что со следующего года этот механизм мы предлагаем скорректировать под текущие рыночные условия. Обсуждаем сейчас это как раз с отраслью. Во-первых, будем приоритизировать виды техники, по которым предоставляются скидки. И, во-вторых, предлагаем проводить отбор, исходя из наиболее высоких показателей по продажам, обязательств по инвестированию и уровню роботизации и локализации производства, которые достигли завода", - добавил Алиханов.

Министр напомнил, что в проекте бюджета на следующую трехлетку, который внесен в Госдуму, на развитие специального, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения пока суммарно предусмотрено 52 млрд руб. "Но источники, которые уже учтены в доходной части, позволяют нам существенно расширить финансирование механизмов, о которых я сказал. Мы сейчас прорабатываем это с Минфином, фактически согласовали. Учитывая прогноз роста отдельных видов доходов бюджета, мы предлагаем по трем отраслям дополнительно заложить 55 млрд рублей на трехлетку на поддержки спроса, в том числе новые", - сказал глава Минпромторга.

На одной из новых мер поддержки Алиханов остановился подробнее. "В связи с тем, что мы возобновляем субсидию по "программе 1432", долгосрочным системным решением, на наш взгляд, станет запуск механизма льготного лизинга через специальную программу ДОМ.РФ. У нас уже запускается такая программа по стройдормашу, мы хотим ее повторить в сельхозмашиностроении. Если коротко, то ДОМ.РФ будет привлекать внебюджетное финансирование за счет выпуска специальных инфраструктурных облигаций. Часть затрат по ним мы будем субсидировать. Полученные средства они будут направлять в качестве льготных займов лизинговым компаниям для приобретения техники с ее последующей реализацией по льготной лизинговой ставке", - сказал он.

По такой схеме, по словам министра, планируется за три года привлечь с рынка более 100 млрд рублей бюджетных средств для закупки сельхозтехники, при этом объем субсидии составит чуть больше 11 млрд рублей.

"Еще около 30 млрд рублей мы хотели бы направить на НИОКР. Вы видели, насколько далеко продвинулись наши машиностроители с точки зрения локализации. Но есть еще куда двигаться и в плане роботизации, и машинного зрения. На эти цели мы предлагаем направить еще порядка 30 млрд рублей для развития агрегатной, компонентной базы, для дальнейшего повышения уровня технологической независимости", - сказал Алиханов.