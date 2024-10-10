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Число заявок на пособие по безработице в США выросло намного сильнее прогнозов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 33 тыс. - до 258 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тыс., как и сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics также ожидали роста до 230 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 231 тыс. с 224,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 сентября, повысилось до 1,861 млн по сравнению с пересмотренными вниз 1,819 млн неделей ранее.

США
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