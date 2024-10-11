ВТБ подал два иска к структурам JPMorgan о взыскании убытков на сумму $155,8 млн

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ВТБ подал два иска в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к структурам JPMorgan о взыскании убытков на общую сумму $155,8 млн, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Один иск подан на сумму $81,3 млн, второй – на $74,5 млн.

Одновременно ВТБ заявил ходатайства о принятии обеспечительных мер в пределах суммы исковых требований. В рамках двух исков банк требовал наложить арест на денежные средства в любой валюте на банковских счетах J.P. Morgan Securities, JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase & Co, J.P. Morgan Capital Holdings Limited, J.P. Morgan Limited, J.P. Morgan International Finance Limited, JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC (за исключением ареста средств на счетах типа "С").

Кроме того, банк требовал наложить арест на счета российского банка "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", запретить ему отчуждать, обременять, уступать или иным способом распоряжаться имуществом, балансовая стоимость которого на момент принятия обеспечительных мер, составляет более 5% балансовой стоимости всех активов, наложить арест на доли в уставном капитале "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", принадлежащие J.P. Morgan Limited и J.P. Morgan International Finance Limited, и имущественные права JPMorgan Chase Bank в отношении ряда товарных знаков.

В обоснование ходатайства о принятии обеспечительных мер ВТБ ссылался на то, что имеется вероятность причинения ему ущерба в случае непринятия названных мер и на необходимость обеспечить возможность исполнения судебного акта.

Заявление ВТБ об обеспечении иска удовлетворено частично. Суд наложил арест на денежные средства в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа "С", открытые на имя JPMorgan Chase Bank N.A в пределах сумм исков ($81,3 млн и $74,5 млн) или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия обеспечительных мер.

Предварительное заседание по иску на $81,3 млн назначено на 27 ноября, по иску в размере $74,5 млн - на 8 ноября.