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Суд удовлетворил первый иск ВТБ к структурам американского JPMorgan

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ к структурам американского JPMorgan Chase & Co., свидетельствуют материалы в картотеке арбитражных дел.

ВТБ 17 апреля подал иск в суд к девяти структурам JPMorgan, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл", о взыскании $439,5 млн. Одновременно российский банк направил ходатайство об обеспечении заявления, которое суд удовлетворил. Слушания проходили в закрытом режиме, итоговая сумма требований ВТБ по этому иску не известна.

"В самые первые дни, когда банк ВТБ подпал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал $440 млн на нашем корреспондентском счете. Российская Федерация, как государственную позицию, признает эти санкции незаконными. Мы также считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом", - пояснял журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

18 апреля JPMorgan подал иск в суд в Нью-Йорке, требуя прекратить усилия ВТБ по взысканию $439,5 млн со счета, который был заблокирован после введения санкций против российского госбанка. В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, JPMorgan заявил, что иск ВТБ является "вопиющим нарушением" его соглашения о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Крупнейший банк США отметил, что американское законодательство запрещает ему выплачивать $439,5 млн, и ВТБ в случае положительного решения российского суда попытается наложить арест на его активы за рубежом.

В начале октября ВТБ подал еще два иска к структурам JPMorgan о взыскании убытков на общую сумму $155,8 млн. По ходатайству российского банка часть активов американской группы была арестована в пределах суммы иска.

JPMorgan ВТБ Дмитрий Пьянов Манхэттен США Санкт-Петербург
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