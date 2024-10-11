Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре вырос в 1,3 раза

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2024 года составило $50,6 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $38,8 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, основным фактором роста профицита счета текущих операций стало увеличение профицита торгового баланса, связанное с сокращением импорта товаров, а также некоторое снижение дефицита баланса первичных и вторичных доходов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-сентябре 2024 года выросло на 14%, до $102,8 млрд по сравнению с $90,2 млрд за аналогичный период 2023 года.

В сентябре 2024 года профицит счета текущих операций увеличился в 2,4 раза - до $7,0 млрд по сравнению с августом ($2,9 млрд). Как отмечается в комментарии ЦБ, увеличение профицита счета текущих операций в сентябре обусловлено ростом экспорта товаров и сезонным снижением импорта услуг.

По сравнению с сентябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в сентябре текущего года уменьшилось на 29%, с $9,9 млрд.

Профицит торгового баланса в сентябре увеличился в 1,4 раза, до $12,6 млрд, относительно уточненного показателя августа ($9,3 млрд), главным образом за счет роста физических объемов вывоза товаров.

Показатель сентября текущего года по сравнению с сентябрем 2023 года ($15,5 млрд) снизился на 19%.