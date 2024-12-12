Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре вырос в 1,2 раза
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2024 года составило $57,4 млрд, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $49,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1%, до $118,6 млрд, по сравнению со $110,7 млрд за аналогичный период 2023 года.
В ноябре 2024 года профицит счета текущих операций уменьшился на 32%, до $3,2 млрд, по сравнению с октябрем ($4,7 млрд).
По сравнению с ноябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в ноябре текущего года снизилось на 40% с $5,3 млрд.
Профицит торгового баланса в ноябре снизился на 31%, до $6,3 млрд, относительно уточненного показателя октября ($9,1 млрд) за счет более существенного сокращения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта. Показатель ноября текущего года по сравнению с ноябрем 2023 года ($9,5 млрд) снизился на 34%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-ноябре и ноябре 2024 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-нояб.
|Г/Г
|Нояб.
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|57,4
|16%
|3,2
|-32%
|-40%
|Торговый баланс
|118,6
|7%
|6,3
|-31%
|-34%
|Экспорт
|386,0
|0%
|32,2
|-12%
|-5%
|Импорт
|267,5
|-3%
|25,9
|-6%
|7%
|Баланс услуг
|-34,3
|10%
|-2,1
|-25%
|11%
|Экспорт
|37,4
|2%
|3,4
|-8%
|3%
|Импорт
|71,7
|6%
|5,5
|-14%
|6%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-26,9
|-11%
|-1,1
|-31%
|-52%
|Доходы к получению
|32,0
|-21%
|2,7
|-13%
|-10%
|Доходы к выплате
|58,9
|-16%
|3,8
|-19%
|-28%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|58,8
|36%
|5,8
|18%
|14%
|Чистое принятие обязательств
|-10,6
|68%
|5,3
|231%
В ноябре совокупный дефицит первичных и вторичных доходов составил $1,1 млрд после $1,6 млрд в октябре. Это сокращение было обусловлено уменьшением сумм начисленных в пользу нерезидентов инвестиционных доходов.
В январе-ноябре дефицит баланса первичных и вторичных доходов сократился на $3,2 млрд, до $26,9 млрд, главным образом за счет сокращения сумм исходящих трансфертов.
Прирост иностранных активов в январе-ноябре 2024 года оценивается в $58,8 млрд против $43,2 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в связи с ростом прочих инвестиций.
В ноябре иностранные активы (исключая резервные активы) увеличились на $5,8 млрд после роста на $4,9 млрд в октябре преимущественно за счет прочих инвестиций, в том числе связанных с увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности.
Снижение внешних обязательств экономики за одиннадцать месяцев 2024 года составило $10,6 млрд (на $6,3 млрд в январе-ноябре 2023 года), в основном это обусловлено сокращением задолженности перед нерезидентами по привлеченным иностранным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и по прочим инвестициям.
В ноябре внешние обязательства выросли на $5,3 млрд после роста на $1,6 млрд в октябре, что обусловлено увеличением прочих инвестиций, а также прямых инвестиций в связи с начислением реинвестированных доходов в российские компании.
Резервные активы в ноябре выросли на $0,8 млрд (на $1,9 млрд месяцем ранее), в том числе в результате снижения лимита по операциям "валютный своп".
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent в $80 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $61 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $133 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $34 млрд.