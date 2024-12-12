Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре вырос в 1,2 раза

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2024 года составило $57,4 млрд, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $49,5 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-ноябре 2024 года выросло на 7,1%, до $118,6 млрд, по сравнению со $110,7 млрд за аналогичный период 2023 года.

В ноябре 2024 года профицит счета текущих операций уменьшился на 32%, до $3,2 млрд, по сравнению с октябрем ($4,7 млрд).

По сравнению с ноябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в ноябре текущего года снизилось на 40% с $5,3 млрд.

Профицит торгового баланса в ноябре снизился на 31%, до $6,3 млрд, относительно уточненного показателя октября ($9,1 млрд) за счет более существенного сокращения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта. Показатель ноября текущего года по сравнению с ноябрем 2023 года ($9,5 млрд) снизился на 34%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-ноябре и ноябре 2024 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-нояб. Г/Г Нояб. М/М Г/Г Счет текущих операций 57,4 16% 3,2 -32% -40% Торговый баланс 118,6 7% 6,3 -31% -34% Экспорт 386,0 0% 32,2 -12% -5% Импорт 267,5 -3% 25,9 -6% 7% Баланс услуг -34,3 10% -2,1 -25% 11% Экспорт 37,4 2% 3,4 -8% 3% Импорт 71,7 6% 5,5 -14% 6% Баланс первичных и вторичных доходов -26,9 -11% -1,1 -31% -52% Доходы к получению 32,0 -21% 2,7 -13% -10% Доходы к выплате 58,9 -16% 3,8 -19% -28% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 58,8 36% 5,8 18% 14% Чистое принятие обязательств -10,6 68% 5,3 231%

В ноябре совокупный дефицит первичных и вторичных доходов составил $1,1 млрд после $1,6 млрд в октябре. Это сокращение было обусловлено уменьшением сумм начисленных в пользу нерезидентов инвестиционных доходов.

В январе-ноябре дефицит баланса первичных и вторичных доходов сократился на $3,2 млрд, до $26,9 млрд, главным образом за счет сокращения сумм исходящих трансфертов.

Прирост иностранных активов в январе-ноябре 2024 года оценивается в $58,8 млрд против $43,2 млрд годом ранее. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло в связи с ростом прочих инвестиций.

В ноябре иностранные активы (исключая резервные активы) увеличились на $5,8 млрд после роста на $4,9 млрд в октябре преимущественно за счет прочих инвестиций, в том числе связанных с увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности.

Снижение внешних обязательств экономики за одиннадцать месяцев 2024 года составило $10,6 млрд (на $6,3 млрд в январе-ноябре 2023 года), в основном это обусловлено сокращением задолженности перед нерезидентами по привлеченным иностранным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и по прочим инвестициям.

В ноябре внешние обязательства выросли на $5,3 млрд после роста на $1,6 млрд в октябре, что обусловлено увеличением прочих инвестиций, а также прямых инвестиций в связи с начислением реинвестированных доходов в российские компании.

Резервные активы в ноябре выросли на $0,8 млрд (на $1,9 млрд месяцем ранее), в том числе в результате снижения лимита по операциям "валютный своп".

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent в $80 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $61 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $133 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $34 млрд.