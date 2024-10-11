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Мосбиржа ввела маркировку облигаций сектора устойчивого развития

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" начала маркировать облигации, включенные в сектор устойчивого развития, говорится в сообщении торговой площадки.

К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение "s" – "sustainability" (устойчивость), которое означает, что эмитент ценной бумаги придерживается принципов устойчивого развития.

"Маркировка вводит стандарт идентификации ценных бумаг, включенных в сектор, что способствует развитию и унификации рынка устойчивых финансов в России. Соответствующие изменения также вносятся в торговую систему, чтобы маркировка ретранслировалась в брокерские приложения. Теперь инвесторам и участникам рынка станет проще найти "зеленые", социальные облигации и облигации устойчивого развития", - сказано в сообщении.

Планы ввести маркировку до конца года ранее анонсировала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.

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