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"Газпром" и правительство Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Промышленные предприятия Белоруссии будут развивать сотрудничество с "Газпромом", это предусмотрено документами по развитию сотрудничества, подписанными на Петербургском международном газовом форуме, сообщило "БелТА".

Меморандум о сотрудничестве подписали вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и предправления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Документ направлен на разработку и освоение выпуска высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей продукции белорусских производителей для нужд российской компании", - говорится в сообщении.

"Кроме того, министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Алексей Миллер подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны проработают вопросы производства, поставки и обслуживания оборудования белорусских предприятий для реализации проектов газификации на территории Ленинградской области", - добавили там.

Подчеркивается, что "реализация мероприятий, предусмотренных документами, будет способствовать дальнейшему укреплению связей Беларуси и России в промышленной и топливно-энергетической сферах".

Александр Дрозденко Алексей Миллер Виктор Каранкевич Газпром Белоруссия Алексей Кушнаренко Ленинградская область
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