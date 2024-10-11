"Газпром" и правительство Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Промышленные предприятия Белоруссии будут развивать сотрудничество с "Газпромом", это предусмотрено документами по развитию сотрудничества, подписанными на Петербургском международном газовом форуме, сообщило "БелТА".

Меморандум о сотрудничестве подписали вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич и предправления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Документ направлен на разработку и освоение выпуска высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей продукции белорусских производителей для нужд российской компании", - говорится в сообщении.

"Кроме того, министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Алексей Миллер подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны проработают вопросы производства, поставки и обслуживания оборудования белорусских предприятий для реализации проектов газификации на территории Ленинградской области", - добавили там.

Подчеркивается, что "реализация мероприятий, предусмотренных документами, будет способствовать дальнейшему укреплению связей Беларуси и России в промышленной и топливно-энергетической сферах".