Москва и Минск готовятся к обсуждению условий поставки газа после 2025 года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российская и белорусская стороны подходят к обсуждению условий поставки газа после 2025 года, сообщил министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко.

"Мы уже подходим к консультациям по этому вопросу. Наша задача - за 2025 год сформировать тарифную, ценовую политику на последующий период, период 2025 года и позже", - прокомментировал он журналистам в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF).

Как сообщалось, в феврале 2023 года министерства энергетики двух стран подписали протокол, регулирующий порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по её территории в период с 1 августа 2022 года по 31 декабря 2025 года. Документы определяют механизм формирования цены на российский газ и наценку дочерней компании "Газпрома" - "Газпром трансгаз Беларусь" (ранее - "Белтрансгаз") - при поставках газа белорусскими потребителям.

Цена на российский газ для Белоруссии в 2023-2025 годах согласована на уровне 2022 года с расчетом в рублях. С апреля 2022 года Белоруссия перешла на оплату газа в российских рублях после того, как в конце 2021 года был заключен очередной годовой контракт на поставку газа по цене $128,52 за 1 тыс. кубометров.