ФАС усиливает контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усиливает контроль за ценами на автозаправочных станциях "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", говорится в заявлении ведомства.

"ФАС продолжает анализ ситуации на рынке нефтепродуктов. Служба усиливает контроль за ценами на АЗС "Сургутнефтегаза" и "Татнефти", чтобы в случае необходимости принимать меры по недопущению роста розничных цен выше уровня инфляции. Это касается марок бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива. Компаниям необходимо принять меры по удовлетворению имеющегося спроса и обеспечения надлежащего предложения на моторное топливо во всех сегментах рынка, в том числе на биржевых торгах", - говорится в сообщении.

ФАС также ссылается на данные Татарстанстата, отмечая, что в результате предпринятых службой действий в регионе произошло снижение стоимости марки бензина АИ-95.

"Служба осуществляет контроль в отношении действий остальных нефтяных компаний на топливном рынке", - подчеркивается в информации ФАС.