Sotheby's выставит на торги вещи Майкла Джордана на сумму свыше $10 млн

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Аукционный дом Sotheby's проведет крупнейшие в своей истории торги вещами легенды баскетбола Майкла Джордана, пишет Barron's.

Торги пройдут онлайн с 23 октября по 4 ноября, а главным лотом станет майка, в которой Джордан играл в чемпионском для его "Чикаго Буллз" сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1996-1997 годов. Ее стоимость предварительно оценивается в $4-6 млн.

Руководитель направления современных коллекционных предметов Sotheby's Брам Уоктер называет ее "самой носимой майкой" Джордана за всю его карьеру в "Буллз" из тех, что когда-либо выставлялись на аукцион. Он играл в ней пять месяцев.

Это также единственная красная майка из первых пяти чемпионских сезонов игрока, которая выставляется на торги, а по данным MeiGray - еще и одна всего из двух красных маек, которые он надевал в сезоне 1996-1997 годов. Компания отмечает, что он провел в ней 20 матчей.

В частности, Джордан играл в ней против "Филадельфии Севенти Сиксерс" 12 марта 1997 года, когда ставший впоследствии знаменитым новичок лиги Аллен Айверсон в одной из атак обыграл его с помощью своего фирменного приема кроссовер. Это один из самых известных моментов в истории НБА.

По данным Sotheby's, майка оставалась в частных руках с момента ее продажи клубом, что является редкостью для памятных вещей Джордана. Обычно историю владения такими предметами проследить сложно.

Кроме этой майки на торги будут выставлены еще четыре лота.

Флаг США, которым Джордан остроумно прикрыл логотип Reebok на своей куртке в ходе церемонии награждения золотыми медалями сборной страны на Олимпиаде 1992 года в Барселоне, рассчитывают продать дороже $1 млн. Reebok была спонсором Dream Team, но сам игрок сотрудничал с Nike. На флаге оставили автографы Чарльз Баркли, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен и другие партнеры Джордана по той легендарной команде, считающейся многими лучшей за всю историю баскетбола.

Майка, в которой Джордан выступал в домашних матчах "Буллз" сезона 1988-1989 годов, оценивается дороже $2 млн.

Подписанную им майку из плей-офф 1998 года, которому посвящен документальный фильм "Последний танец", хотят продать за $0,8-1,2 млн.

И наконец, ряд вещей времен его выступлений за команду Университета Северной Каролины, включая тренировочную майку и пару кроссовок Nike с автографом, оценивают в $150-200 тыс.

Ранее в 2024 году Sotheby's выручил $8 млн за шесть игровых кроссовок Джордана.