Разработчик СУБД Postgres инвестирует до 2028 года 3 млрд рублей в компанию "Флант"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ООО "Постгрес профессиональный" (ППГ, Postgres Professional - разработчик системы управления базами данных Postgres Pro) планирует до 2028 года инвестировать в АО "Флант", занимающееся разработкой систем виртуализации, сообщает Postgres.

"Мы планируем направить инвестиции на совершенствование продуктовой линейки и улучшение клиентских сервисов, - прокомментировал гендиректор "Флант" Александр Титов. - В перспективе это принесет значительные преимущества как нашим партнерам, так и всей индустрии, сформировав новые стандарты качества для решений в сфере оркестрации контейнеров и управления базами данных".

По условиям соглашения, которое подписали компании, Postgres до 2028 года инвестирует во "Флант" 3 млрд рублей и получит миноритарную долю в этой компании. Размер доли будет определена на основе финансовых результатов "Флант" в последующие три года.

Эти инвестиции планируется направить на развитие экосистемы программных продуктов "Флант", в число которых входит платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, система мониторинга Deckhouse Observability и др.

"Флант" рассчитывают, что благодаря этим инвестициям компания сможет, в частности, расширить пул потенциальных заказчиков, нарастить выручку и в три раза увеличить свое присутствие на российском рынке. При этом отмечается, что Deckhouse Kubernetes Platform в настоящее время используют около заказчики из ритейла, финтеха, нефтегазовой отрасли.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Флант" за 2023 год составила немногим меньше 1 млрд рублей, а чистая прибыль - 240 млн рублей. Компания работает с 2008 года и занимается разработкой программных продуктов на базе ПО с открытым исходным кодом. В том числе, на базе открытого ПО для оркестровки контейнеризированных приложений Kubernetes. Акционерами "Флант" являются основатели компании.

Postgres Professional - один из крупнейших российских разработчиков СУБД, занимает около 48% на рынке СУБД общего назначения. Выручка ППГ за 2023 год, по данным "СПАРК-Интерфакс", составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль - 7 млрд рублей.