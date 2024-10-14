Рубль утром дешевеет к юаню на фоне негативной динамики на рынке нефти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5255 руб. (+5,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,03 коп. выше уровня действующего официального курса.

Возможно некоторое ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в понедельник, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Технически курс юаня пришел на динамическую поддержку. В понедельник вероятно отступление рубля и отскок юаня - правительство смягчило требования к возврату валютной выручки экспортеров", - пишет аналитик в обзоре.

Инфляция в России

Инфляция в России в сентябре 2024 года составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

Инфляция в сентябре превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,42%.

За январь-сентябрь 2024 года цены в РФ выросли на 5,78% (в сентябре 2023 года инфляция составила 0,87%, а за январь-сентябрь 2023 года - 4,60%).

Таким образом, чтобы инфляция в 2024 году уложилась в прогноз правительства на уровне 7,3%, в IV квартале рост цен должен быть в пределах 1,5% или инфляция не должна превышать в среднем 0,5% в месяц в октябре-декабре.

До действующего прогноза ЦБ на 2024 год в 6,5-7,0% осталось еще меньше (рост цен в IV квартале должен быть не более 0,7-1,2%) - и ЦБ с высокой долей вероятности повысит его на опорном заседании совета директоров 25 октября.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа, 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году - до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября).

При этом консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь на опасениях сокращения спроса на топливо со стороны Китая.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляли $77,85 за баррель, что на 1,51% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник снизились в цене на 1,62% - до $74,25 за баррель.

Несмотря на снижение котировок в пятницу, по итогам всей прошедшей недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

Власти Китая на прошлой неделе так и не объявили долгожданные новые меры для стимулирования экономического роста в стране, отмечает MarketWatch. Кроме того, эксперты ждут, что страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу.

Между тем президент США Джо Байден предостерег Израиль от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Американские власти опасаются, что удар по его энергетической инфраструктуре может подорвать энергетические рынки.