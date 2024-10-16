Эксперты ожидают снижения ставки ЕЦБ на 25 б.п. 17 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк 17 октября понизит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов на фоне замедления инфляции и экономического роста еврозоны, полагает большинство аналитиков и участников рынка.

Сейчас ставка по депозитам находится на уровне 3,5%, ставка основных операций рефинансирования составляет 3,65%, ставка по маржинальным кредитам - 3,9%.

ЕЦБ снизил ставки в июне и в сентябре, причем в сентябре вступило в силу изменение, согласно которому разница между ставкой основных операций рефинансирования и ставкой по депозитам теперь составляет 15 б.п. против 50 б.п. ранее, разница между ставкой по маржинальным кредитам и ставкой по депозитам - 40 б.п. против 75 б.п. Ставка по депозитам теперь является основным инструментом, с помощью которого ЕЦБ корректирует курс денежно-кредитной политики.

Регулятор начал резкое ужесточение ДКП в 2022 году на фоне высокой инфляции в еврозоне, осенью того года превышавшей 10%. Ставка по депозитам на пике достигала 4%.

Тем временем в сентябре темпы роста потребительских цен в валютном блоке снизились до 1,8%, по предварительным данным. Окончательные данные будут обнародованы в четверг, перед заседанием ЕЦБ. Аналитики прогнозируют, что предварительная оценка будет подтверждена. Если это случится, инфляция ниже целевого показателя в 2% будет зафиксирована впервые с июня 2021 года.

Инфляция может ускориться в последние месяцы 2024 года из-за низкой базы сравнения, что особенно сильно проявляется в ценах на энергоносители, полагает экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнолдс.

"Но мы полагаем, что ситуация изменится в следующем году, когда инфляция в энергетическом секторе будет отрицательной. Тем временем инфляция в сфере продуктов питания и базовая инфляция уже вернулись на нормальный уровень", - добавил он.

В то же время деловая активность в еврозоне ослабевает, о чем свидетельствует сентябрьское значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI), опустившегося до 49,6 пункта с августовских 51 пункта. Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности в экономике от спада.

"Более того, прогнозные показатели также теряют импульс к росту, что говорит о дальнейшем замедлении активности. Объявленные меры господдержки в Китае могут поддержать спрос на зарубежные товары, однако мы полагаем, что положительный эффект в Европе будет ограниченным", - написали аналитики Goldman Sachs.

ЕЦБ обнародует решение по ставкам 17 октября в 15:15 по Москве, а через час начнется пресс-конференция главы центробанка Кристин Лагард. Это заседание является выездным и пройдет в столице Словении Любляне.

Эксперты полагают, что Лагард не станет напрямую говорить о планах последовательно снижать ставки, однако просигнализирует, что стоимость заимствований будет уменьшаться при благоприятной ситуации с инфляцией.

"Мы ожидаем, что Лагард намекнет в ходе пресс-конференции, что траектория дальнейшего изменения ставок будет направлена вниз, если дезинфляционный процесс продолжится", - отметили аналитики Goldman.

Они прогнозируют, что ЕЦБ будет уменьшать ставки на каждом последующем заседании до июня 2025 года, и ставка по депозитам к этому времени опустится до 2%.