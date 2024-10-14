Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок Qiwi из-за роста цены

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для американских депозитарных расписок Qiwi в период с 15:43 до 16:13 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость депозитарных расписок Qiwi составила 256 рублей за штуку (+20,8% к закрытию торгов 11 октября), при этом объем торгов данными ценными бумагами на бирже превысил 1,82 млрд рублей.